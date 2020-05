Assembleia de obrigacionistas da F. C. Porto SAD adiada para 5 de junho

JN/Agências Hoje às 21:30 Facebook

A assembleia-geral de obrigacionistas da F. C. Porto SAD, marcada para 19 de maio, com vista a pedir o adiamento por um ano do pagamento das obrigações, foi adiada para 5 de junho, por falta de quórum constitutivo.

A segunda convocação, anunciada esta quarta-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), decorrerá por "meios telemáticos" e tem como objetivo adiar o pagamento das obrigações em um ano, uma pretensão justificada pela SAD azul e branca como se devendo à incerteza provocada pela pandemia de covid-19.

A emissão em causa, que vence já a 9 de junho próximo, é de 35 milhões de euros e tinha como pressuposto agora uma nova emissão, para seu pagamento, e um adiamento tem de ser aprovado em assembleia de obrigacionistas.

Em comunicado de 27 de abril, os dragões explicam que o reembolso do empréstimo poderá ser executado antes de 9 de junho de 2021, tendo o adiamento como objetivo potenciar "o sucesso de uma emissão obrigacionista concretizada num cenário mais favorável".

"O que faríamos normalmente seria o lançamento de um novo empréstimo obrigacionista no mesmo valor e com a mesma taxa [4,5%], que é bastante boa. Já fizemos sete e sempre tivemos procura bastante superior à oferta. Mas entendemos que o momento é demasiado incerto para tentarmos essa operação", explicou então Fernando Gomes, administrador financeiro daquela sociedade, em declarações ao jornal "O Jogo".