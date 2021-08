Assim estava o pneu de Miguel Oliveira antes da desistência no GP da Estíria

JN Hoje às 00:32 Facebook

Mecânico publicou nas redes sociais a fotografia do pneu totalmente danificado. Cresce a tensão entre a Michelin e a KTM.

Já se sabia que o português Miguel Oliveira (KTM) tinha desistido, este domingo, do Grande Prémio da Estíria de MotoGP, 10.ª prova do Mundial, devido a problemas mecânicos. Desconhecia-se, contudo, que o principal entrave à continuidade do piloto na prova foi o estado do pneu dianteiro.

De acordo com o portal "Paddock-gp", que cita o português, não houve qualquer tipo de dificuldade física na sequência da aparatosa queda no circuito Red Bull Ring de Spielberg, durante os treinos livres. "Tive que desistir por causa do pneu dianteiro. Havia um risco significativo de cair", explicou Oliveira.

Mas apesar de o piloto não ter revelado mais informações, um dos mecânicos presentes - num episódio revelador da tensão entre a Michelin e a KTM - decidiu partilhar nas redes sociais uma fotografia do estado em que se encontrava o pneu.

O mesmo portal avança que será, agora, aberta uma investigação para apurar se os danos são um defeito de fabrico ou se outros pneus dianteiros deste tipo (duros, assimétricos) podem sofrer impactos semelhantes.