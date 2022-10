Assis pensou em desistir do futebol, mas a família não deixou

João F. Brandão Hoje às 00:30 Facebook

Jogador brasileiro sofreu com a morte do pai, mas o apoio de amigos foi decisivo para relançar a carreira no Valadares Gaia e ser um dos heróis na eliminação do Chaves da Taça de Portugal.

Francisco de Assis Teixeira da Costa Junior, conhecido no coração dos adeptos só como Assis, foi um dos heróis do jogo que fez tombar da Taça o Chaves, da primeira liga. O Valadares Gaia, do Campeonato de Portugal, recrutou o lateral esquerdo na época passada, estava o brasileiro de luto pela morte do pai, um dos seus pilares.

A forte ligação à família e a sensação de que estava a entrar num ciclo descendente de uma carreira que começou repleta de sonhos foram motivos para repensar se o futuro enquanto futebolista ainda faria sentido. "Cheguei a pensar em desistir depois da morte do meu pai. Foi um mau momento e voltei ao Brasil para estar com os meus, sem expectativas em mente de voltar a jogar", admitiu Assis.