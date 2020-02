Assistência de Bruno Fernandes no triunfo do United sobre o Chelsea

JN Hoje às 22:08 Facebook

Twitter

Partilhar

O Manchester United venceu o Chelsea, em Londres, por 2-0. Martial abriu o ativo ainda no primeiro tempo e Maguire, de cabeça, na sequência de um canto apontado por Bruno Fernandes, fechou a contagem, já na etapa complementar. Os três pontos permitiram a escalada dos red devils para o sétimo posto da Premier League. O Chelsea mantém-se no quarto lugar com apenas mais um ponto do que o Tottenham de José Mourinho.

O segundo golo do United, apontado por Maguire, teve assistência do internacional português, que cobrou o pontapé de canto de forma exemplar.

Pouco antes desse momento, o próprio Bruno Fernandes esteve perto de aumentar a vantagem do Manchester United, na cobrança de um livre direto. No entanto, o poste da baliza de Caballero não permitiu o que seria a estreia do médio a marcar pelos red devils.

Bruno Fernandes conquistou os adeptos do Manchester United e a prova disso foi dada no momento em que deu lugar ao compatriota Diogo Dalot, já nos descontos, quando recebeu uma forte ovação.

Veja, agora, o primeiro golo da partida.