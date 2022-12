Associação de árbitros acusa treinador de agressão e pede castigo "exemplar"

JN Hoje às 12:13 Facebook

A Associação Nacional de Juízes de Basquetebol acusa o treinador da Oliveirense de "ação física antidesportiva" contra um dos três árbitros do jogo frente ao Esgueira, do último fim de semana.

A Associação Nacional de Juízes de Basquetebol (ANJB) pede uma punição "adequada e exemplar" a João Figueiredo, treinador da Oliveirense, que acusa de ter cometido "uma ação física antidesportiva contra um dos três árbitros que ajuizou o encontro" frente ao Esgueira.

"Existem imagens televisionadas que confirmam e ilustram esta ação desprezível. Existem relatórios realizados pela equipa de arbitragem para que o ato não passe incólume", garante a ANJB, que diz ter "confiança plena" no Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Basquetebol para punir devidamente o ato.

A Oliveirense foi derrotada, no sábado, no pavilhão do Esgueira, em Aveiro, por 77-73, na 13.ª jornada da fase regular da Liga portuguesa de basquetebol. A partida foi dirigida pelos árbitros Fernando Rocha, Hugo Silva e Diogo Martins.