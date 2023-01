Associação de Árbitros de Futsal organiza torneio internúcleos

JN Hoje às 22:12 Facebook

A primeira edição do torneio internúcleos do Porto vai realizar-se no próximo dia 11 de fevereiro.

No âmbito das comemorações do sétimo aniversário da Academia de Arbitragem Albino Nogueira - Associação Árbitros de Futsal, irá ser organizado um Torneio Internúcleos no Porto, com a disputa da Taça Carlos Carvalho.

O torneio realiza-se no próximo dia 11 de fevereiro, com os jogos a decorrer no Pavilhão da Escola Secundário de Rio Tinto, entre as 9 e as 11.15 horas, e no Pavilhão Municipal de Jovim, às 9 horas.

A competição será um momento de convívio entre as quatro associações representativas e árbitros do distrito do Porto. O torneio servirá também como homenagem ao presidente do conselho de arbitragem da AF Porto Carlos Carvalho.