Associação de Beja agenda jogos para as 10.30 horas

A Associação de Futebol de Beja (AFBeja) emitiu, esta terça-feira, um comunicado onde informa os clubes que os jogos agendados para o próximo fim de semana, dias 14 e 15 de novembro, foram alterados para as 10.30 horas.

A decisão de alterar os jogos prende-se com o Estado de Emergência em vigor e com o facto do município de Beja integrar a lista dos 121 concelhos de risco mais atingidos pela pandemia de covid-19, estando os cidadãos sujeitos ao "recolher obrigatório".

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) contactou o Governo sobre a realização de jogos depois das 13 horas, altura em que entra em vigor o recolhimento obrigatório, e os mesmos não foram autorizados pelo que a alternativa eram serem agendados paras as manhãs de sábado e domingo. A FPF reagendou os jogos correspondentes à 3ª eliminatória da Taça de Portugal para as 11 horas e do facto deu conhecimento às associações suas filiadas.

Depois de ponderados a alternativas, a direção da AFBeja decidiu alterar os jogos dos campeonatos Distritais da 1ª e 2ª Divisão, para as manhãs de sábado e domingo, deixando aos clubes a possibilidade, em caso de comum acordo, "alterar a data e hora dos jogos em conformidade com os regulamentos e a legislação em vigor".

Assim, os dez jogos das três sérias da 2ª Divisão agendados para a tarde de sábado, 14 de novembro, vão jogar-se às 10.30 horas desse mesmo dia, e as seis partidas da 1ª Divisão marcadas para as 15 horas de domingo, 15 de novembro, jogam-se também a partir das 10.30 horas.