Associação de Beja pode não ter Campeão Distrital no Campeonato de Portugal

Joga-se este domingo a última jornada do Campeonato Distrital da 1.ª Divisão da Associação de Futebol de Beja (AFBeja) e o Campeão Distrital pode não ascender na próxima temporada ao Campeonato de Portugal, por não cumprir as normas impostas pela Federação Portuguesa de Futebol, que passam pela Certificação e Licenciamento dos clubes.

Despertar Sporting Clube, de Beja, e Futebol Clube Castrense, de Castro Verde, são os dois únicos emblemas que podem chegar ao título e caso o clube bejense termine no primeiro lugar e consiga o título distrital, não pode ascender ao Nacional, porque não está licenciado.

Se for o Castrense a vencer o título, a situação ainda não é muito clara no seio da direção. Há quem defenda que o clube só deve subir se for primeiro, mas há quem defenda que, de forma direta ou por convite, o clube não deva ascender ao Nacional.

Para além de Serpa e Vasco da Gama de Vidigueira, que disputaram esta temporada o Campeonato de Portugal, na A.F.Beja só quatro clubes cumprem os regulamentos federativos: Castrense, Mineiro Aljustrelense, Moura e Praia de Milfontes.

Caso o Despertar consiga o título, a associação vai ter que convidar um destes quatro clubes que possuem a Certificação e o Licenciamento. Em Castro Verde a situação ainda não está definida e a decisão só será tomada após a disputa da jornada de amanhã. Em Aljustrel e Moura, a situação económica dos dois clubes não é famosa e a subida pode acarretar grandes custos e graves problemas no futuro. Por fim surge o Praia de Milfontes, um clube que nunca disputou os Campeonatos Nacionais e que pode assumir o lugar de subida, caso a situação passe pelo convite da A.F.Beja.

Caso nenhum dos quatro clubes aceite participar no Campeonato de Portugal, caberá à Federação Portuguesa de Futebol a indicar quem ocupará a vaga dos clubes da associação bejense.

A participação dos clubes distritais na Taça de Portugal não está sujeita às normas dos campeonatos, daí que a presença de Castrense ou Penedo Gordo, que jogarão a final da Taça distrito de Beja, ou do 2º classificado do Campeonato Distrital, não estejam em causa.