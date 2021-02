Associação de Évora condena ataques a Luís Godinho

JN/Agências Hoje às 21:08 Facebook

A Associação de Futebol de Évora e respetivo Conselho de Arbitragem repudiaram esta quinta-feira as ameaças a Luís Godinho, árbitro do encontro de quarta-feira entre o S. C. Braga e o F. C. Porto (1-1), da Taça de Portugal.

O Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol foi informado pelo juiz daquela associação "da existência de ameaças, que também foram feitas a familiares" no seguimento do jogo de quarta-feira", no qual o F. C. Porto acabou reduzido a nove unidades.

"Vêm a direção da A. F. Évora e o seu CA repudiar totalmente as ameaças recebidas pelo nosso árbitro, Luís Godinho, e pela sua família, bem como todas as afirmações ofensivas que atentam contra o seu bom nome, replicadas pela comunicação social", afirmou a associação, em comunicado assinado pelo presidente, António Pereira.

A AFE manifesta "toda a solidariedade e apoio" a Luís Godinho e também ao seu árbitro assistente, Valter Rufo, da mesma associação, que diz que "constituem uma das melhores equipas de arbitragem portuguesas", e espera "que os responsáveis por tais ameaças e afirmações ofensivas sejam levados à justiça".

"O Luís Godinho é um exemplo para todos os árbitros, em especial para os mais novos, pelo percurso que tem construído, pelo seu exemplar profissionalismo e pela sua extraordinária dedicação à causa de arbitragem", frisa o comunicado.

Já hoje, o CA informou que as ameaças a Luís Godinho e a familiares seus estão a ser tratadas "como algo extremamente grave" e desejou que "as autoridades sejam capazes de intervir" e "levar perante a justiça" quem age desta forma.

A situação levou a uma monitorização pela polícia da viagem de regresso a casa de Luís Godinho, e, de acordo com fonte do CA, o árbitro da Associação de Futebol de Évora irá fazer uma participação às autoridades, para tentar encontrar os autores das ameaças.