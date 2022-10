Associação de Portalegre diz que Villa reunia "todos os requisitos" para entrar nas provas

JN/Agências Hoje às 18:40 Facebook

O presidente da Associação de Futebol de Portalegre (AFP) disse, esta quarta-feira, que o Villa Athletic Club reunia as condições legais para disputar as provas em que continua inserido, não sendo possível rejeitar a inscrição.

"Um clube, para se filiar na AFP, como em qualquer associação de futebol do país, tem de ser um clube legalmente constituído, com estatutos e órgãos sociais e ter sede e campo na área de jurisdição dessa associação, e foi o que aconteceu", disse Daniel Pina.

O presidente da AFP, que falava no decorrer de uma conferência de imprensa, explicou que o Villa Athletic Club "reunia todos esses requisitos" e solicitou filiação na AFP, que, por sua vez, submeteu na "Plataforma Score" toda a documentação exigida para aprovação pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), a qual "veio a acontecer" no dia 01 de agosto.

"A AFP, por ser uma Entidade de Utilidade Pública, não pode recusar sócios desde que cumpram os requisitos que já mencionei e após a validação da FPF", acrescentou.

"Não foi a AFP que criou o clube, não foi a AFP que fez os estatutos do clube, não foi a AFP que elegeu os órgãos sociais do clube, não foi a AFP que arrendou uma loja em Ponte de Sor para sede do clube e não foi a AFP que cedeu o Estádio Municipal de Ponte de Sor ao clube", sublinhou.

Daniel Pina, que fez ainda questão de esclarecer que a AFP "não se pronuncia" sobre questões internas dos clubes seus filiados e, em particular, sobre os problemas de organização no Villa Athletic Club, deixou no entanto uma "palavra de conforto e solidariedade" aos jogadores.

A Câmara Municipal de Ponte de Sor anunciou na terça-feira, através de comunicado, que revogou a cedência das instalações do seu Estádio Municipal e recinto multiúsos ao Villa Athletic Club, para os jogos de futebol da época 2022/2023.

A decisão abarca os jogos oficiais nas categorias de seniores e juniores das competições realizadas pela AFP e ocorre na sequência da falta de comparência do Villa, enquanto visitado, no jogo da primeira jornada da Taça Remax de Portalegre, no dia 09 de outubro, sem que a autarquia "fosse oficialmente informada do motivo para esta falta de comparência, tendo cumprido todos os requisitos logísticos relativos à disponibilização dos recursos inerentes à realização da partida".

O Villa Athletic Club foi fundado em 14 de junho de 2022, em Ponte de Sor, e tem estado a braços com sérias dificuldades, já que "os investimentos iniciais previstos não se concretizaram" e o clube está agora a "ter algumas dificuldades ao nível de patrocínios diretos com marcas", revelou também na terça-feira Fábio Lopes, presidente do clube, em comunicado enviado à Lusa.

Na segunda ronda, no domingo, em Elvas, o Villa apresentou-se com 12 jogadores, sem equipa técnica e com equipamento emprestado pelo Grupo Desportivo Samora Correia.