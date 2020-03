Associação de Treinadores critica contratações de Rúben Amorim e Custódio

JN Hoje às 19:11 Facebook

A Associação Nacional de Treinadores de Futebol criticou, esta quinta-feira, em dois comunicados, as contratações de Rúben Amorim e Custódio Castro como técnicos principais pelo Sporting e Braga, respetivamente.

"A Direção da Associação Nacional dos Treinadores de Futebol (...) vem publicamente, e mais uma vez, manifestar a sua indignação e repúdio, por mais este triste episódio, que desprestigia a imagem a Futebol Português e desvirtua a verdade desportiva", lê-se em ambas as missivas enviadas aos órgãos de Comunicação Social.

No comunicado referente à contratação de Rúbem Amorim, pelos leões, a ANTF diz lamentar que "num país com os melhores jogadores e treinadores do mundo, se continue a assistir, impunemente, a constantes atropelos à Lei e ao Regulamento de Competições da Liga Portugal, desconsiderando - desvalorizando até -, o esforço dos treinadores cumpridores - a esmagadora maioria - que, com esforço pessoal e financeiro, cumprem o estatuído na Lei, investindo de forma séria, comprometida e sem ultrapassagens pela direita, na sua carreira profissional e na sua formação profissional".

E aponta o dedo ao Sporting pela escolha: "Estranhamos que um Clube, com larga tradição na formação de talentos, patrocine este tipo de situações desconformes com a Lei, em clara negação do seu legado".

O documento alusivo a Custódio Castro, a ANTF é ainda mais cáustica. "Trata-se de situações reiteradas de desconsideração, desrespeito e afronta para com a Secretaria de Estado da Juventude e Desporto, para com a Federação Portuguesa de Futebol, para com a própria Liga Portugal e para com os Clubes e SAD´s cumpridoras da Lei e dos Regulamentos e, principalmente, para com TODOS os treinadores que cumprem todos os patamares formativos! Uma vergonha!", acrescenta a missiva, anotando que no caso do novo treinador do Braga, este "não possui sequer habilitações que lhe permitam ser adjunto da 1ª Liga".

"O Futebol Português não pode ser uma terra sem lei, como não pode continuar a ser uma exceção ao Estado de Direito", finalizam ambos os comunicados