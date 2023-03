Associação de Treinadores diz que técnicos devem responder com "classe e elevação" a polémicas

JN/Agências Hoje às 22:20 Facebook

O presidente da Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF), José Pereira, afirmou, esta terça-feira, que os técnicos "têm de estar preparados" para encarar as polémicas e o ruído no futebol português, respondendo com "perseverança, classe e elevação".

"Esse ruído atrapalha toda a gente, não é só os treinadores. É algo que não melhora o nosso futebol, mas temos de estar preparados para esse tipo de situações. Os treinadores são figuras públicas e têm de se habituar, para que sejam capazes de responder com perseverança, classe e elevação", disse o dirigente.

José Pereira, que hoje presidiu ao fórum da ANTF, que reuniu em Viana do Castelo centenas de treinadores, abordou, à margem do evento, o facto de o treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, não ter marcado presença, recentemente, em algumas conferências de imprensa de antevisão e rescaldo de jogos.

"Às vezes, o silêncio é ouro, mas não é normal. Sinto que é uma questão pontual e acredito que não vai acontecer por muito tempo nem com muitos treinadores. Não podemos tomar isso como exemplo", desabafou.

O líder da ANTF considerou esta situação de Sérgio Conceição como "algo pessoal", mas acredita que será invertida pela decisão do próprio técnico dos dragões.

"Gostava que os treinadores falassem todos. Isto é uma situação pessoal e acredito que vai parar. É importante que os treinadores possam transmitir as suas ideias", completou José Pereira.