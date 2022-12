Associação de Viana do Castelo despede coordenador técnico

JN Hoje às 16:03, atualizado às 18:13 Facebook

A Associação de Futebol de Viana do Castelo despediu o coordenador técnico, Telmo Sousa, na sequência de denúncias que davam conta de que o dirigente se apropriou, alegadamente, de verbas referentes aos cursos de treinador.

Telmo Dias de Sousa, até aqui coordenador técnico distrital da Associação de Futebol de Viana do Castelo (AFVC), foi despedido, "com justa causa, sem direito a indemnização ou compensação".

Sob o dirigente impeliam acusações de, alegadamente, se ter apropriado de verbas referentes aos cursos de treinador. Ao que o JN apurou, a situação motivou diversas queixas junto da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e da AFVC, que instaurou um processo disciplinar ao dirigente em agosto deste ano, o qual originou, numa primeira fase, a sua suspensão de funções.

Quatro meses depois, o organismo decidiu rescindir o vínculo com Telmo Sousa, vincando, num comunicado publicado no seu sítio oficial na Internet, que o antigo dirigente "não tem qualquer envolvimento nas atividades organizadas pela AFVC no exercício das suas competências, o que inclui, designadamente, a ministração de cursos de treinador e a conclusão de cursos previamente ministrados".

Telmo Sousa ocupava o cargo de coordenador técnico da AFVC desde outubro de 2020.