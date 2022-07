Associação Desportiva de Penafiel forma a pensar no futuro

Clube venceu a Taça da A. F. Porto com um plantel feito à custa da prata da casa.

Ainda dá para se ouvir o ecoar dos gritos. Aqueles que foram dados em conjunto, numa perfeita simbiose entre passado, presente e futuro, após a recente conquista da Taça da Associação de Futebol do Porto.

É precisamente nesta ideologia, de que todos importam para o sucesso do clube, que a Associação Desportiva de Paredes tem vindo a trilhar um belo caminho dentro do desporto nacional. Para Ivo Pereira, coordenador da formação e treinador da equipa sénior (os tais que foram campeões!) formar homens e mulheres será sempre o principal objetivo do clube.

"Não há qualquer tipo de dúvida que somos uma das instituições mais conceituadas do concelho de Penafiel. Promovemos a prática desportiva de forma multidisciplinar, com nove modalidades, e em todas elas colocamos os valores pessoais acima de qualquer tipo de resultado desportivo" começou por dizer ao JN.