No Dia Internacional da Criança com Cancro, a Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol uniu os clubes ao redor da mesma causa e coloriu o dia das crianças da Associação Acreditar com uma iniciativa solidária.

A ação quis distribuir camisolas de futebol autografadas por jogadores de vários clubes da Primeira Liga portuguesa. Veja o vídeo da iniciativa.