Associação dos Jornalistas de Desporto considera "inaceitáveis" declarações de Bruno Lage

A Associação dos Jornalistas de Desporto (CNID) repudiou esta quarta-feira as "declarações inaceitáveis, de qualquer ponto de vista", do treinador do Benfica, Bruno Lage, após a derrota do Benfica com o Santa Clara (4-3), para a Liga.

Na terça-feira, Lage foi questionado sobre uma eventual demissão do cargo de treinador das águias, acabando por lançar suspeitas sobre a idoneidade dos jornalistas ao acusá-los de cederem a "almoços, jantares e viagens".

"O treinador Bruno Lage teve ontem [na terça-feira] declarações inaceitáveis, de qualquer ponto de vista. Não foi uma opinião, foi uma acusação que tem de ser repudiada", lê-se no comunicado assinado pelo presidente do CNID, Manuel Queiroz.

Para esta estrutura representativa dos jornalistas desportivos, a mensagem do técnico benfiquista "foi uma acusação inaceitável e completamente desajustada" e "causou uma enorme indignação na classe", recordando o "homem correto e sensato que Bruno Lage tem sido, respeitador e educado".

"Os jornalistas que lhe fizeram as perguntas são os mesmos que, na época passada, acompanharam os seus grandes resultados e as suas excelentes conferências de imprensa", realçou o CNID, instando o treinador a que "rapidamente se retrate".

A associação lamenta que Lage "tenha caído, como tantos antes dele, de resto, na desculpa fácil e errada", e que, cerca de 20 horas depois, ainda não tenha feito "um singelo pedido de desculpas".

"São declarações debaixo de pressão, mas que têm de ser reprovadas da forma mais veemente. Não só porque, se houvesse algum fundo de verdade, teria de ser dito quem e quando beneficiou de viagens e almoços para promover alguém, mas também porque então se poderia ficar com dúvidas se foi por outras razões que na época passada Bruno Lage ganhou tantos prémios", referiu o CNID.

Antes, já o Sindicato dos Jornalistas (SJ) tinha considerado "graves" as acusações feitas por Lage aos profissionais da comunicação social, solicitando que o treinador apresentasse provas ou se retratasse publicamente.