Associação Forças Seguranças Unidas recolhe material médico para a Ucrânia

Iniciativa conta com o apoio de Rúben Ribeiro, jogador português que alinha no Hatayspor, da Turquia.

A Associação Desportiva de Árvore Forças Seguranças Unidas (ADAFSU) está a recolher medicamentos e material médico para enviar para a Ucrânia. O organismo, que concentra vários elementos das forças de segurança, conta com o apoio da Câmara Municipal de Vila do Conde, que cedeu um espaço na Casa da Juventude para a entrega dos bens.

A ADAFSU conta com um elemento ucraniano, que tem família no país do Leste, e mobilizou-se para ajudar da melhor forma possível. A associação tem ainda o apoio do jogador português Rúben Ribeiro, que joga no Hatayspor, da Turquia.

Rúben Ribeiro, que esteve ao serviço do Gil Vicente antes de rumar à Turquia, associou-se à causa solidária Foto: Miguel Pereira/Global Imagens

"Esperamos que mais jogadores profissionais se juntem à causa e ajudem quem mais está a sofrer. Não podíamos estar de braços cruzados, ainda para mais tendo no nosso grupo uma pessoa que está a sofrer diretamente com o que acontecer na Ucrânia", diz, ao JN, Bruno Brini, presidente da ADAFSU.