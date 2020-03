Associações cancelam jogos de futebol e futsal. Modalidades também param

Susana Silva Hoje às 13:10 Facebook

As 22 associações do país decidiram suspender todos os jogos de futebol e futsal, devido à possibilidade de propagação do Covid-19. As modalidades também cancelaram a atividade desportiva até ao final de março.

Em algumas regiões as partidas iriam, inicialmente, realizar-se à porta fechada, ou em alguns casos, com público, mas fase à evolução rápida dos casos de contaminação em Portugal e seguindo as recomendações da Direção-Geral de Saúde e do Conselho de Saúde Pública, anunciaram que as competições seriam todas suspensas.

O período de inatividade, na maior parte das AF's, está previsto ser de duas semanas, mas pode prolongar-se por tempo indeterminado.

Esta medida vai ao encontro da decisão da Federação Portuguesa de Futebol de cancelar todos os encontros nas próximas duas semanas.

Também no atletismo, andebol, badminton, basquetebol, canoagem, ciclismo, ginástica, hóquei em patins, râguebi, ténis e voleibol a decisão das federações foi de suspender os jogos, pelo menos até ao final de março.

Duração da suspensão das atividades por associação de futebol:

A. F. Algarve: Todos os jogos suspensos até 28 de março

A. F. Angra de Heroísmo: Todos os jogos suspensos por tempo indeterminado

A. F. Aveiro: Todos os jogos suspensos até 23 de março

A. F. Beja: Todos os jogos suspensos até 23 de março

A. F. Braga: Todos os jogos suspensos até 22 de março

A. F. Bragança: Todos os jogos suspensos até 28 de março

A. F. Castelo Branco: Todos os jogos suspensos até 29 de março

A. F. Coimbra: Todos os jogos suspensos até 30 de março

A. F. Évora: Todos os jogos suspensos até 29 de março

A. F. Guarda: Todos os jogos suspensos até 28 de março

A. F. Horta: Todos os jogos suspensos por tempo indeterminado

A. F. Leiria: Todos os jogos suspensos até 23 de março

A. F. Lisboa: Todos os jogos suspensos até 29 de março

A. F. Madeira: Todos os jogos suspensos até 29 de março

​​​​​​​A. F. Ponta Delgada: Todos os jogos suspensos por tempo indeterminado

A. F. Portalegre: Todos os jogos suspensos por tempo indeterminado

A. F. Porto: Todos os jogos suspensos até 23 de março

A. F. Santarém: Todos os jogos suspensos por tempo indeterminado

A. F. Setúbal: Todos os jogos suspensos até 25 de março

A. F. Viana do Castelo: Todos os jogos suspensos até 15 de março

A. F. Vila Real: Todos os jogos suspensos até 29 de março

A. F. Viseu: Todos os jogos suspensos até 27 de março