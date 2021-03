Aston Martin regressa à Fórmula 1 com um Sebastian Vettel "entusiasmado"

JN/Agências Hoje às 18:04 Facebook

A Aston Martin regressa em 2021 ao campeonato do mundo de Fórmula 1, substituindo a Racing Point, e tem como destaque o piloto alemão Sebastian Vettel, quatro vezes campeão, que admitiu esta quarta feira estar "entusiasmado" para a nova época.

Na apresentação do novo carro, o AMR21 de motor Mercedes, o alemão explicou que quando foi abordado por Lawrence Stroll para integrar a formação ficou "imediatamente muito motivado".

"Apesar de já ter corrido por quatro equipas e por muitos anos, começar uma nova temporada ainda me deixa entusiasmado. (...) Adoro a história do desporto, e a Aston Martin é um dos grandes nomes do passado, pelo que é divertido fazer parte deste regresso após 61 anos", atirou.

Vettel deixou a Ferrari após uma temporada de 2020 que admitiu não ter corrido bem, tendo a seu lado o canadiano Lance Stroll, com ambos a elogiarem tanto o regresso como o novo carro.

Antes do regresso a Grandes Prémios, 99 anos depois do primeiro para os britânicos, assinalado no Bahrein em 28 de março, o novo monolugar vai rodar em Silverstone, na quinta-feira, antes de seguir para aquele país asiático para testes, de 12 a 14 deste mês.