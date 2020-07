Aston Vila bate Arsenal e fica mais próximo da permanência

JN/Agências Ontem às 23:30 Facebook

O aflito Aston Villa ficou mais perto de continuar na Premier League ao ganhar, esta terça-feira, na receção ao Arsenal, por 1-0, na 37.ª jornada, enquanto o Manchester City goleou em Watford, por 4-0.

O golo que pode valer à formação de Birmingham a continuidade entre os grandes do futebol inglês foi marcado por um egípcio, o médio Trezeguet, aos 27 minutos.

Pela equipa do Arsenal, jogou a titular o internacional português Cédric Soares, que alinhou durante os 90 minutos.

Com este triunfo, o Aston Villa saiu dos lugares de despromoção, estando agora em 17.º, primeiro acima da 'linha de água', com 34 pontos, os mesmos do Watford, com o qual trocou hoje de posição.

Fica assim tudo adiado para a 38.ª e última jornada para apurar quem desce e quem permanece, sendo que ambas as equipas se deslocam no domingo a Londres, o Aston Villa vai defrontar o West Ham, enquanto o Watford vai ter pela frente o Arsenal.

O Arsenal ficou assim definitivamente arredado de um lugar de acesso a uma prova europeia, estando em 10.º lugar, com 53 pontos.

No outro jogo da 37.ª e penúltima jornada da Premier League, o Manchester City, com os internacionais portugueses João Cancelo e Bernardo Silva no onze, goleou precisamente o Watford, por 4-0.

O internacional inglês Raheem Sterling foi o autor dos dois primeiros golos, aos 31 e 40 minutos, este na recarga ao penálti que o próprio bateu, Phil Foden dilatou a vantagem para 3-0, já na segunda parte, aos 63, e, finalmente, o central francês Aymeric Laporte fechou o resultado aos 66.

A equipa orientada por Pep Guardiola mantém assim o segundo lugar, com 78 pontos, com menos 15 do que o já campeão Liverpool, seguido do Chelsea, que é terceiro, com 63, do Leicester, com 62, e do Manchester United, com os mesmos pontos.