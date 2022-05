Aston Villa assegura Philippe Coutinho em definitivo

JN/Agências Hoje às 20:18 Facebook

O médio internacional brasileiro Philippe Coutinho foi contratado em definitivo pelo Aston Villa ao Barcelona, que o tinha emprestado aos ingleses.

"O FC Barcelona e o Aston Villa chegaram a acordo para a transferência de Coutinho por 20 milhões de euros, com uma cláusula de 50% de mais-valia em qualquer venda futura do jogador", pode ler-se numa nota do clube espanhol.

Os culés agradeceram "o compromisso e dedicação" do brasileiro, nascido em 1992, e que cumpriu 106 jogos pelos catalães, com 26 golos apontados.

Os "villans" não confirmaram os valores, notando apenas que Coutinho assinou até 2026, após marcar quatro golos e fazer três assistências desde janeiro, em 16 encontros disputados.

Antes, começou a carreira no Vasco e passou por Inter de Milão e Espanyol, antes de chegar, e notabilizar-se, ao serviço do Liverpool, que o vendeu ao 'Barça', onde nem sempre foi sucedido.

Um empréstimo ao Bayern de Munique, pelo qual marcou contra o clube de origem na Liga dos Campeões, não teve seguimento para uma transferência definitiva, o que acontece agora para regressar a Inglaterra.

"Esta é uma contratação brilhante para o Aston Villa. O Philippe é um profissional-modelo e o seu impacto no grupo tem sido muito claro", notou o treinador, Steven Gerrard, em comunicado.