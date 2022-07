Aston Villa multa jogadores que se esquecem de levar bolo em dia de aniversário

Foi divulgada, esta quarta-feira, uma lista com os castigos do Aston Villa aos jogadores que está a dar que falar.

Steven Gerrard vai cumprir a segunda época no comando técnico do Aston Villa e pretende levar a nova temporada ainda mais a sério. Pelo menos é o que indica a lista de castigos aos jogadores que foi divulgada e que tem alguns pontos insólitos.

Ainda que a lista tenha situações normais nos clubes, como multas em caso de atraso nos treinos - que no Aston Villa é de 595 euros - ou a demora para entrar no relvado nas sessões de trabalho - 238 euros por minuto - há também castigos bem caricatos. Por exemplo, caso alguém se esqueça de levar bolo em dia de aniversário, o castigo vai ser nada mais, nada menos, do que 59 euros.

Além dos aniversários sem bolo, os cartões também vão sair caros - um amarelo por protestos vai custar 238 euros e um vermelho terá um preço de um jantar para o grupo todo - além dos duches sem chinelos: quem se esquecer, o custo vai ser de 119 euros. E quem não se lembrar de levantar os pratos e os copos da mesa, vai ter de desembolsar 119 euros por objeto.