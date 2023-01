At. Madrid quer 12 milhões para ceder João Félix ao United

O Atlético Madrid, que em 2019 pagou 127 milhões de euros ao Benfica pela contratação de João Félix, quer 12 milhões de euros para ceder o internacional português ao Manchester United. No entanto, os "Diabos" só parecem dispostos a oferecer três vezes menos.

Manchester United: O clube inglês oferece quatro milhões de euros ao Atlético Madrid pelo empréstimo de João Félix, mas o emblema espanhol quer receber três vezes mais pela cedência. Segundo o jornal espanhol online "Relevo", o empréstimo do internacional português seria sem opção de compra, com valores a rondar os 12, 13 milhões de euros. O Arsenal também estará atento à hipótese de contratar o antigo jogador do Benfica.

Benfica: Enquanto a situação de Enzo Fernández não se define, Julian Draxler pode deixar o clube lisboeta, ainda neste mês. Segundo a imprensa espanhola, o avançado alemão é alvo do Sevilha, que poderá garantir a cedência, contando com a colaboração do PSG, clube detentor do passe do futebolista de 29 anos, que leva 13 jogos e dois golos pelos encarnados.

Al-Nassr: Depois de Sergio Ramos e Roberto Firmino, surge agora o nome de Juan Cuadrado, futebolista colombiano que jogou com Cristiano Ronaldo na Juventus, como possível reforço do clube saudita que acaba de anunciar CR7. O defesa, de 34 anos, joga no clube de Turim desde 2015 e termina contrato com os bianconeri no final desta época.

Cuiabá: O técnico português Ivo Vieira foi oficialmente apresentado como treinador do Cuibá, sucedendo no cargo ao compatriota António Oliveira. "A expectativa é a melhor. A adaptação tem sido normal e a receção das pessoas foi muito boa", referiu o treinador madeirense, de 46 anos, que iniciou esta época no Gil Vicente, da Liga lusa. O clube de Mato Grosso, que no último Brasileirão ficou em 16.º lugar, escapando por pouco à descida, tentará fazer um campeonato mais tranquilo. "Queria que o Cuiabá fosse campeão, mas sabemos que é uma tarefa difícil. Temos que cimentar o clube numa posição mais acima na tabela, para poder haver espaço para a consolidação da estrutura", frisou Ivo Vieira.

Ajax: Gerónimo Rulli está perto de se tornar reforço do clube de Amesterdão. De acordo com o jornal espanhol "Marca", o guarda-redes, que se sagrou campeão mundial pela Argentina no Catar, deverá mudar-se em breve do Villarreal para o clube neerlandês. O valor da transferência rondará os 15 milhões de euros, acrescenta a publicação.