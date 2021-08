Atalanta contrata Romero para o vender aos Spurs

O clube italiano acionou a opção de compra do passe do defesa Cristian Romero à Juventus, por 16 milhões de euros, mas o argentino já terá guia de marcha para o Tottenham, de Nuno Espírito Santo, por 55 milhões de euros.

A Atalanta tinha garantido o empréstimo do defesa central, de 23 anos, junto da Juve, na época transata por duas temporadas, com opção de compra que ativou agora e que irá pagar em três prestações. O vínculo será de muito curta duração, uma vez que se espera que Romero aterre em Inglaterra ainda esta semana e assine um contrato válido até ao final de 2026 com os Spurs.

Para colmatar a saída do argentino, o clube de Bergamo já fez questão de assegurar o ex-Sporting, Merih Demiral, também ao emblema onde atua Cristiano Ronaldo, num negócio com moldes bastante semelhantes aos de Romero. A Atalanta paga no imediato três milhões à Juventus pelo empréstimo e fica com opção de compra de 25 milhões no final da temporada.

Cristian Romero, que na carreira representou o Belgrano (Argentina), Génova e Atalanta, não se tendo estreado com a camisola da Juventus, participou em 42 encontros e marcou três golos em 2020/21, tendo ainda disputado três encontros da Copa América, que a sua Argentina viria a conquistar.