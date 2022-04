Atalanta desculpa-se por racismo contra Koulibaly

JN/Agências Hoje às 14:29 Facebook

O jogador senegalês do Nápoles foi alvo de insultos racistas durante e depois do jogo entre as duas equipas, disputado em Bérgamo. Episódios deste género são recorrentes em Itália.

Kalidou Koulibaly, defesa do Nápoles, é a mais recente vítima de racismo que continua sem remédio em vários estádios do Calcio. No passado domingo, durante e depois do jogo com a Atalanta, o internacional senegalês voltou a ouvir insultos racistas, com o clube de Bérgamo a repudiar o comportamento dos próprios adeptos.

"Qualquer comportamento que não cumpra os princípios da civilidade e educação, que sempre defendemos enquanto clube, será combatido de forma vigorosa", salientou a Atalanta, através de um comunicado emitido esta segunda-feira.

Além do comunicado da Atalanta, também a Federação Senegalesa de Futebol se posicionou na defesa do seu capitão, que tem sido visado por este comportamento em várias ocasiões nesta e noutras temporadas da Serie A. "Estes idiotas desmiolados não têm lugar num estádio de futebol", lê-se no perfil da federação senegalesa no Twitter.

O regresso dos adeptos às bancadas trouxe uma vaga de incidentes racistas de volta ao futebol italiano. Para além de Koulibaly, também o nigeriano Osimhen, dos napolitanos, e o francês Maignan, do AC Milan, foram alvo de racismo.