Atalanta elimina Pedro Martins da Liga Europa e André Silva marca

JN Hoje às 20:21 Facebook

Twitter

Partilhar

Os italianos do Atalanta eliminaram esta quinta-feira os gregos do Olympiacos, treinador pelo português Pedro Martins, dos oitavos de final da Liga Europa. André Silva ajudou o Leipzig a seguir em frente e Sevilha passa apesar da derrota na Croácia.

Os italianos foram em vantagem para a Grécia, depois do triunfo em casa por 2.-1, mas não facilitaram e saíram de Pireu com nova vitória, desta feita, por 3-0.

O dinamarquês Joakim Moehle abriu o ativo aos 40 minutos, com o ucraniano Ruslan Malinovskyi a bisar aos 60 e 69.

Nos festejos do primeiro golo, o médio ofensivo exibiu uma mensagem que tinha escrito na t-shirt que usou por baixo da camisola de jogo a pedir o fim da guerra na Ucrânia.

Em San Sebastián, o internacional português André Silva ajudou o Leipzig a seguir em frente na competição ao apontar o segundo golo do triunfo por 3-1 no recinto da Real Sociedad, depois do empate a dois golos na primeira mão.

Aos 39 minutos, o avançado das quinas falhou uma grande penalidade, mas no mesmo minuto Orbán abriu para os alemães. André Silva redimiu-se ao fazer o segundo golo da equipa aos 59. Zubimendi ainda reduziu, aos 67, mas Forsberg confirmou a vitória aos 89, de grande penalidade.

PUB

Na Croácia, o Sevilha, que contou com o ex-portista Jesús Corona, foi surpreendido pelo Dínamo Zagreb, perdendo por 1-0, mas a vantagem que trazia da primeira mão (3-1) bastou-lhe para seguir para os oitavos de final.

O tento dos croatas foi apontado por Orsic, aos 65 minutos, de penálti.

Atalanta, Leipzig e Sevilha juntam-se a F. C. Porto na próxima fase da Liga Europa, depois dos dragões terem empatado 2-2 em Roma.