Atalanta garante Demiral por 20 milhões de euros

O ex-jogador do Sporting, Merih Demiral, vai ficar em definitivo no Atalanta, depois de os italianos acionarem a opção de compra que detinham, com o preço de 20 milhões de euros.

O defesa deixa assim a Juventus para se juntar ao emblema de Bérgamo a título definitivo, depois uma temporada onde participou em 42 jogos, tendo marcado por duas ocasiões.

Recorde-se que o antigo central do Sporting estava ligado à Juventus desde 2019/20, tendo custado um valor a rondar os 18 milhões de euros à equipa de Turim. Na última época, rumou à Atalanta por empréstimo e foi dos mais utilizados do plantel.