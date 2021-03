Atalanta vence na receção ao Spezia

JN/Agências Hoje às 22:50 Facebook

Twitter

Partilhar

A Atalanta derrotou esta sexta-feira, em Bérgamo, o Spezia, por 3-1, na 27.ª jornada da Liga italiana, subindo assim ao quarto lugar do campeonato, com os mesmos pontos do terceiro, a Juventus.

Dois golos do croata Mario Pasalic e um do colombiano Luis Muriel, contra apenas um do Spezia, de Piccoli, moralizam a formação de Bérgamo, que, na terça-feira, joga em Madrid a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, onde procurará anular a desvantagem de 1-0 ante o Real.

Com 52 pontos, os vencedores igualam a Juventus, que tem um jogo a menos, e ficam momentaneamente a 10 pontos da liderança do Inter.

O treinador Gian Piero Gasperini praticamente não poupou esforços nesta jornada, apenas deixando no banco dois titulares habituais - o argentino Cristian Romero e o colombiano Duván Zapata.

Em menos de dois minutos - entre os 53 e os 55 -, a Atalanta chegou ao 2-0 por Pasalic e Luis Muriel, com destaque para o grande golo do colombiano, com um remate em arco na entrada da grande área.

Pasalic voltou a marcar, aos 72, e Piccoli atenuou os números finais, aos 81, quando era muito evidente que a Atalanta já estava só a gerir o esforço.

Também esta sexta-feira, a Lazio derrotou por 3-2 o lanterna-vermelha Crotone, equipa que contou com o português Pedro Pereira na defesa. A formação de Roma mantém-se em sétimo, com 46 pontos, a um do Nápoles, que é sexto.