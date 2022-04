Ataque à "bomba" acelera estratégia de caça ao dragão

João Faria Hoje às 00:26 Facebook

Golaço de Gonçalo Inácio abre via para o êxito leonino. No jogo 100 de Amorim, técnico ganha em quase toda a linha e mantém equipa na mira de revalidar título

Sporting passou com distinção o teste em Tondela e reduziu, à condição, de seis para três pontos o atraso para o líder F. C. Porto, que só hoje joga em Guimarães. Num recinto onde costuma sentir dificuldades - duas derrotas nas últimas quatro épocas - a equipa leonina respondeu às exigências, pressionando os dragões e acentuando a legitimidade de ainda aspirar à revalidação do título.

Antes de receber o Benfica, num dérbi em que pode fechar as contas em relação ao segundo lugar, a equipa sportinguista, sem surpresa, levou a melhor no duelo entre a melhor e a pior defesa da Liga. Motivada pelos adeptos, em clara maioria nas bancadas, a equipa de Ruben Amorim encarou com seriedade este compromisso, assinando, sobretudo na primeira parte, uma exibição muito positiva, que lhe rendeu dois golos sem resposta, optando depois por, essencialmente, gerir a vantagem.