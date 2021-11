Ataque à Champions em três velocidades

Nuno A. Amaral Hoje às 10:44 Facebook

Twitter

Partilhar

F. C. Porto, Sporting e Benfica preparam-se para uma jornada europeia importante na corrida pelos oitavos de final. Qualificação para a fase seguinte garante prémio de 9,5 milhões.

Após uma jornada do campeonato que trouxe alterações ao topo da tabela, com F. C. Porto e Sporting a aproveitarem o empate do Benfica para ultrapassar as águias, segue-se uma ronda europeia que pode ajudar a ditar o destino dos três representantes lusos na Champions. O sonho da passagem aos oitavos de final, atrelado a um atraente cheque de 9,5 milhões de euros que a UEFA entrega a quem chega a essa fase, pode depender do que águias, dragões e leões conseguirem nesta jornada, na qual têm jogos com graus de dificuldade distintos. Ainda assim, não é exagero dizer que só o Sporting está obrigado a vencer para poder sonhar.