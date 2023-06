Ataque ao mercado: Bayern de Munique interessado em Kyle Walker

JN Hoje às 21:20 Facebook

Kyle Walker, defesa do Manchester City, pode abandonar a Premier League rumo à Bundesliga. Clube bávaro não quer vender Kimmich.

Al Nassr interessado em William Carvalho e Hakim Zyech

O clube saudita, onde Cristiano Ronaldo alinha, estará interessado a garantir os serviços do médio português e do atacante marroquino para a próxima temporada. De acordo com o jornal inglês The Athletic, o Al Nassr vai tentar a contratação de William Carvalho, que tem contrato com o Real Bétis de Sevilha até 2026. Hakim Zyech, considerado como excedentário no Chelsea, também pode chegar à liga saudita, para fazer companhia a Cristiano Ronaldo no ataque do Al Nassr.

Kyle Walker na mira do Bayern de Munique:

O defesa inglês, que joga a lateral e a central, pode rumar ao Bayern de Munique na próxima temporada. A SkySports alemã aponta Kyle Walker como um dos alvos dos bávaros para reforçar a defesa, que poderá ficar desfalcada, com a saída dos internacionais franceses Benjamin Pavard e Lucas Hernandéz, que só têm mais um ano de contrato com o clube, e têm sido apontados à saída, uma vez que se terão recusado a renovar contrato.

Kimmich nos planos do Bayern de Munique para o futuro:

O presidente do clube alemão, Herbert Hainer, criticou a postura do treinador do Barcelona, Xavi Hernández, relativamente aos rumores de um possível interesse dos catalães no médio do Bayern. O dirigente afirmou que "não percebe por que razão [o Barcelona] demonstra interesse no jogador de uma forma tão transparente e declarada", vincando que Joshua Kimmich é "um pilar" do clube bávaro.

Dembelé só pensa em continuar no Barcelona

O extremo francês, que será alvo do Paris Saint-Germain para reforçar o ataque para a próxima época, não está interessado em voltar ao país onde nasceu para continuar a carreira. Ousmane Dembelé garantiu, em entrevista ao jornal espanhol Marca, que está feliz em Barcelona, e que tem em mãos uma oferta dos "blaugrana" para renovar contrato até 2027.

Chelsea considera bater a cláusula de rescisão de Nicolas Jackson

O clube londrino procura um ponta de lança para reforçar o ataque à disposição de Mauricio Pochettino para a próxima temporada, e Nicolas Jackson é um dos principais alvos do conjunto inglês para a posição. De acordo com o jornal britânico The Guardian, os "blues", que já terão chegado a acordo contratual com o jogador do Villarreal, estão a considerar bater a cláusula de rescisão de 35 milhões de euros, de forma a não perder a "corrida" pelo concurso do avançado senegalês, que é seguido por outros clubes da Premier League.