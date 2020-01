Ataque ao mercado: Benfica reforça-se no Bessa e o Sporting na Eslováquia

Hoje às 20:54 Facebook

As águias anunciaram a contratação de Samu, de 18 anos, enquanto os leões estão perto de confirmar a chegada do avançado Sporar. Jorge Jesus também tem reforço.

Sporting: Sporar vai chegar a Alvalade para reforçar o ataque da equipa de Silas. Esta segunda-feira, os leões anunciaram o acordo com o Slovan Bratislava para a contratação do avançado, de 25 anos. Ao que tudo indica, o Sporting vai pagar sete milhões de euros pela transferência.

Benfica: No mesmo dia em que desmentiu o interesse em Trincão (Braga), as águias anunciaram a contratação de Samu, futebolista de 18 anos, que pertencia ao Boavista. Esta época, o avançado fez apenas um jogo oficial pelos axadrezados, precisamente frente ao Benfica.

Rio Ave: Taremi pode estar de saída de Vila do Conde para rumar à Premier League. De acordo com a Sky Sports, o Aston Villa é o emblema inglês interessado em contratar o avançado iraniano, que chegou ao Rio Ave no início da temporada.

Wolverhampton: Nélson Oliveira, do AEK, pode ser o próximo português a rumar ao Wolverhampton, Alguma imprensa inglesa dá conta do interesse de Nuno Espírito Santo em contar com o avançado para ocupar a vaga deixada em aberto por Cutrone. O facto de Nélson Oliveira ser representado por Jorge Mendes pode facilitar o negócio.

Real Madrid: Reinier é a mais recente contratação dos "merengues". O avançado brasileiro, lançado por Jorge Jesus no Flamengo, foi anunciado esta segunda-feira e a ligação é válida até junho de 2026. Reinier, de 18 anos, chega ao Real Madrid depois de ter feito apenas 15 jogos pela equipa principal do Flamengo. A transferência terá rendido 30 milhões de euros ao campeão brasileiro.

Flamengo: Michael, jogador-revelação da edição de 2019 do Brasileirão, é reforço de peso para Jorge Jesus. O avançado, de 23 anos, custou cerca de 7,5 milhões de euros ao campeão brasileiro. Na época passada, Michael marcou nove golos e fez cinco assistências em 35 jogos pelo Goiás.