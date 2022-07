Ataque ao mercado: Chelsea insiste em Ronaldo, Rochinha a caminho do Sporting

JN Hoje às 21:06 Facebook

CR7 não se apresentou no Manchester United e reavivou o interesse dos "blues". Já o Sporting volta a "percar" em Guimarães e vai contratar Rochinha.

Manchester United: O Chelsea volta a ser apontado como o provável destino de Cristiano Ronaldo, que estará de saída dos "red devils". O site "The Athletic" dá conta de que Todd Boehly, o novo proprietário dos "blues" continua a manter conversas com Jorge Mendes tendo em vista a concretização da transferência e que o treinador Thomas Tuchel é um apreciador das qualidades de CR7.

Sporting: Rochinha está muito perto de deixar o V. Guimarães para se mudar para Alvalade. Os dois clubes estão em negociações avançadas e o extremo já não trabalha com o plantel vitoriano. Os valores da transferência vão rondar os dois milhões de euros, com Rochinha a assinar um contrato válido por quatro épocas com os leões.

Benfica: O Galatasaray está interessado em Florentino Luís, Pizzi, André Almeida e Seferovic. O "Fotomac" adianta que os quatro jogadores estão na lista de reforços do clube de Istambul e que Cenk Ergun, dirigente do "Gala" está em Portugal a negociar com o Benfica a possível transferência do quarteto.

Santa Clara: O lateral-esquerdo Xavi Quintillà rescindiu com o Villarreal (Espanha) e assinou contrato com os açorianos para as próximas duas temporadas. Na época passada, o jogador, de 25 anos, alinhou no Leganés por empréstimo do Villarreal. O novo jogador do Santa Clara passou ainda pela formação do FC Barcelona, tendo conquistado a UEFA Youth League em 2014.

Chaves: Steven Vitória é a mais recente contratação dos flavienses. O central, de 35 anos, vai, assim, continuar no principal escalão do futebol português, depois de ter deixado o Moreirense, despromovido à Liga. A duração do contrato não foi revelada.

Rio Ave: O médio Joca prolongou a ligação aos vila-condenses e assinou um novo vínculo válido até 2024. O jogador português, de 26 anos, foi um dos mais utilizados por Luís Freire na época passada, ajudando a equipa a subir à Liga ao participar em 40 jogos, com três golos e três assistências.

Wolverhampton: Ponto final na incerteza. João Moutinho tinha vários convites, mas vai prosseguir a carreira nos "lobos". O internacional português, que estava em fim de contrato, renovou com o Wolverhampton, sendo que o novo vínculo é válido até ao final da próxima temporada.

Barcelona: Depois de Kessie, o clube catalão oficializou a contratação de Andreas Christensen, que também chega à cidade Condal a custo zero. Nas últimas temporadas, o central dinamarquês, que se vinculou ao Barça por quatro temporadas, representou o Chelsea, emblema com o qual terminou contrato.

Marselha: Igor Tudor é o sucessor de Jorge Sampaoli no comando técnico do Marselha. O treinador croata, de 44 anos, chega ao futebol francês, depois de ter dado nas vistas à frente do Verona, em Itália. O ex-jogador da Juventus também já orientou Hajduk Split, PAOK, Galatasaray e Udinese.

Pumas: O ex-benfiquista Salvio vai jogar no futebol mexicano. Depois de ter saído do Boca Juniors, o internacional argentino foi anunciado como reforço do Pumas.