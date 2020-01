Clube da 2.ª Liga inglesa paga 17 milhões por avançado português

Hoje às 21:34 Facebook

O Fulham assegurou a contratação, a título definitivo, de Ivan Cavaleiro. Ainda no plano internacional, o Kasimpasa de Ricardo Quaresma e Jorge Fernandes está a ferro e fogo. Por cá, o Sporting é o clube mais envolvido nos rumores de mercado, enquanto o Famalicão é o que mais se reforça.

Sporting: O diretor-geral do Slovan Bratislava, Ivan Kmotrik, revelou ao "The Scottish Sun", que o clube leonino é um dos que apresentou uma proposta concreta com vista à contratação do avançado Andraz Sporar, de 25 anos. Noutro âmbito, mas também a envolver o mercado do Sporting, a Fox Sports argentina assegurou, esta terça-feira, que o Inter Milão tentará assegurar a contratação de Marcos Acuña.

Benfica: O jornal espanhol "Marca" revela que o Sevilha pondera avançar de forma concreta para a contratação do benfiquista Raul de Tomás. Na véspera, a imprensa do país vizinho assegurava que o jogador quer mesmo deixar o Benfica.

Famalicão: Depois de Ibrahim Cissé, o clube minhoto, terceiro classificado da Liga, assegurou mais um reforço, nesta janela de inverno, para atacar a segunda metade da temporada. Com passagens na formação de, entre outros, F. C. Porto e Boavista, Ivo Pinto, lateral direito de 30 anos, é o mais recente jogador à disposição de João Pedro Sousa.

Fulham: O clube do Championship, segundo escalão do futebol inglês, assegurou a contratação, a título definitivo, do avançado português, Ivan Cavaleiro. O jogador, de 26 anos e com passagem pela formação do Benfica, estava no clube londrino desde o início da temporada, mas a título de empréstimo pelo Wolverhampton. De acordo com a imprensa inglesa, o Fulham pagou 15 milhões de libras, qualquer coisa como 17,6 milhões de euros para assegurar os serviços do avançado que leva, esta época, 26 jogos e cinco golos marcados.

Kasimpasa: O clube turco está a promover uma autêntica revolução e prepara-se para dispensar vários dos titulares. Ricardo Quaresma, desejado pelo Santos de Jesualdo Ferreira, poderá também vir a sair, mas quem permanecerá por lá, ao contrário do que escreveu o jornal Fanatik, é o central Jorge Fernandes, emprestado pelo F. C. Porto. Essa confirmação chega pela voz do agente do jogador. "O Jorge está feliz no Kasimpasa e completamente focado em ajudar a equipa a alcançar os objetivos. Não é verdade que esteja dispensado"; afirmou Hélio Martins, CEO da SoccerSoul.