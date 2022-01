Ataque ao Mercado: Dembelé na porta de saída do Barcelona

O clube culé abriu, esta quinta-feira, a porta de saída ao avançado francês Ousmane Dembelé já neste mercado de inverno, com o jogador a reagir e a avisar que não cede a chantagens. os próximos dias prometem ser quentes para os lados da Catalunha.

Barcelona: A época 2021/22 ainda vai a meio, mas os catalães não têm grandes motivos para celebrar. Foram eliminados da Liga dos Campeões, na liga espanhola estão em sexto lugar a 17 pontos do líder Real Madrid. Mas pior doque tudo isso têm as contas em frangalhos e precisam de continuar a reduzir a massa salarial da equipa principal.

Depois de no verão terem deixado cair a renovação do internacional argentino Lionel Messi e vê-lo seguir para o PSG, nada mais parece deter a direção culé de se librar dos "pesos mortos" do plantel. A vítima mais recente é o avançado francês Dembelé, a quem foi dado, esta quinta-feira, o sinal de marcha de saída urgente, preferencialmente até ao fecho da janela de transferência de janeiro.