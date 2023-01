Ataque ao mercado: Enzo volta ao Seixal e dia CR7 em Riade

JN Hoje às 13:36 Facebook

Twitter

Partilhar

O médio argentino voltou a trabalhar às ordens de Roger Schmidt, enquanto na Arábia Saudita ultimam-se os últimos pormenores da apresentação de Cristiano Ronaldo aos adeptos.

Benfica: Enzo Fernández apresentou-se esta terça-feira no Seixal para retomar os trabalhos às ordens de Roger Schmidt, depois de ter falhado os dois treinos da véspera sem estar devidamente autorizado pelo clube. A continuidade do médio argentino na Luz para além deste mês está cada vez mais em dúvida.

Al-Nassr: O Mundo estará de olhos em Riade, onde Cristiano Ronaldo será apresentado aos adeptos do Al-Nassr. A cerimónia está prevista para as 16 horas portuguesas e espera-se lotação esgotada no estádio Mrsool Park. O bilhete para marcar testemunhar o momento mais marcante da história do futebol saudita tinha o preço de 3,76 euros.

PUB

Arsenal: Os "gunners" continuam interessados na contratação de João Félix e, de acordo com o portal "The Athletic" terão recorrido a Thomas Partey, ex-companheiro de equipa no Atlético de Madrid, para convencer o avançado português a rumar a Londres. Recorde-se que a intenção de João Félix é deixar os "colchoneros" em janeiro.

AC Milan: Rafael Leão está muito perto de chegar a acordo com os "rossonneri" para a renovação do contrato, de acordo com a "Sky Itália". O avançado português, de 23 anos, é cobiçado por emblemas como Chelsea, Manchester United e Real Madrid, mas deve comprometer-se com o campeão italiano e permanecer no Calcio.

PSG: O jornal "As" dá conta da hipótese de Sergio Ramos deixar o Paris Saint-Germain no final da temporada. A notícia refere que os responsáveis do clube francês não estão contentes com as exibições mais recentes do central espanhol e não estão convencidos das condições do jogador, de 36 anos, para competir ao mais alto nível.