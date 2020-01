Ataque ao mercado: Gedson e Mourinho quase juntos

Hoje às 21:03 Facebook

O médio já não trabalhou esta segunda-feira com a equipa do Benfica e está de malas feitas para o Tottenham. O Braga recusou uma proposta da Atalanta por Trincão.

Tottenham: Gedson Fernandes está cada vez mais perto de reforçar o plantel às ordens de José Mourinho. O médio já não treinou esta segunda-feira com a equipa do Benfica e a transferência pode ser confirmada a qualquer momento. Ao que tudo indica, Gedson, de 21 anos, será emprestado aos "spurs", que ficarão com opção de compra sobre o jogador.

Sporting: Misic já está nos quadros do Sporting. O PAOK acionou a opção de compra e o médio muda-se em definitivo para o campeão da Grécia, que é orientado pelo português Abel Ferreira. A confirmação foi feita por George Savvidis, presidente do PAOK, nas redes sociais e os leões recebem cerca de dois milhões de euros.

Braga: A Atalanta (Itália) está interessada em Trincão e até terá feito uma proposta ao Braga, mas esbarrou nas exigências de António Salvador. De acordo com o "Calciomercato", o clube italiano ofereceu 10 milhões de euros, mas o presidente braguista só admite vender o extremo por 30 milhões de euros, o valor da cláusula de rescisão.

Barcelona: Sem Luis Suárez até ao final da época, o Barça está no mercado por um avançado que ocupará a vaga do internacional uruguaio. Gabriel Barbosa (Flamengo) e o Lautaro Martinez (Inter de Milão) são dois dos nomes equacionados pelos dirigentes do clube catalão.

Bayern Munique: Manuel Neuer pode ser um dos nomes mais apetecidos do mercado nos próximos meses. A "France Football" adianta que o guarda-redes, de 33 anos, admite deixar o campeão da Alemanha no final da temporada, ao fim de nove anos no clube, e que a Juventus está atenta à situação.

PSG: Marquinhos renovou contrato com o campeão francês. O novo vínculo mantém o central, internacional brasileiro, ligado ao Paris Saint-Germain até 2024.

Aston Villa: Pepe Reina foi anunciado como reforço do Aston Villa para o resto da temporada. O guarda-redes espanhol, que já representou o Liverpool, volta a Inglaterra para ajudar os "villans" na luta pela permanência na Premier League.

AC Milan: Sai Pepe Reina, entra Begovic. O guarda-redes bósnio, de 32 anos, ruma ao AC Milan por empréstimo do Bournemout para discutir o lugar com Donnarumma. Esta época, representou o Karabakh, do Cazaquistão, também cedido pelo Bournemouth