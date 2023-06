Ataque ao mercado: Guga vê com bons olhos salto para um grande

JN Ontem às 20:54 Facebook

Guga considera uma transferência para um grande português, Di Maria pode juntar-se a Messi no Inter Miami, Benzema escolheu Arábia Saudita por ser um país muçulmano.

Guga admite saída do Rio Ave

O médio do Rio Ave afirmou que "vê com bons olhos" uma transferência para um dos grandes portugueses, depois de ter realizado uma temporada de alto nível. "Tive um rendimento desportivo e pessoal que me pode levar a voos maiores", disse o jogador de 25 anos, que tem sido apontado ao F.C. Porto nos últimos meses. Guga tem mais um ano de contrato com o Rio Ave, razão pela qual o clube vilacondense admite negociar o passe do jogador no próximo mercado de transferências.

Ángel Di Maria pode seguir caminho de Messi

O Inter Miami quer juntar Di Maria a Lionel Messi, no plantel para a próxima temporada. O clube da MLS vai tentar a contratação do internacional argentino, que anunciou, esta semana, a saída da Juventus, em final de contrato. O Benfica também estará atento à situação do jogador, que tem preferência por prosseguir a carreira num campeonato europeu. Sergio Busquets também pode chegar ao Inter Miami neste verão.

Benzema escolheu Arábia Saudita pela religião

O avançado francês, que abandonou o Real Madrid para jogar na liga saudita, confessou, em entrevista, que a vontade de jogar num país onde a religião muçulmana é a mais praticada, foi um fator determinante na opção pelo Al Itthiad, clube da Arábia Saudita, orientado por Nuno Espírito Santo, uma vez que é seguidor da mesma religião.

Benfica contrata central norte-americano para a equipa B

As águias anunciaram, esta quinta-feira, a contratação do defesa norte-americano Joshua Wyndere, do Louisville City FC, por 1,1 milhões de euros. O central de 18 anos, que jogava no USL Championship, segundo escalão do futebol dos Estados Unidos da América, deverá começar por integrar o plantel da equipa B dos encarnados.

Declan Rice pretendido por Arsenal e Bayern, Palhinha pode ser o substituto

O internacional inglês é um dos jogadores mais cobiçados por clubes de topo europeus, com Arsenal e Bayern de Munique entre os conjuntos mais interessados em contar com os serviços do médio do West Ham United, que foi um dos obreiros da conquista da Liga Conferência da UEFA, na última quarta-feira. Para compensar uma eventual saída do trinco de 24 anos, o West Ham tem João Palhinha, do Fulham, referenciado. Caso o clube orientado por Marco Silva consiga vender o internacional português ao West Ham por mais de 20 milhões de euros, valor que pagou ao Sporting há um ano, os leões terão direito a 10% das mais-valias da transferência.

Xavi não conta com regresso de Neymar

O treinador do Barcelona negou a possibilidade de avançar para a contratação de Neymar na próxima janela de transferências. Em entrevista, o técnico e antigo colega de equipa do avançado brasileiro garantiu que, "apesar de gostar de Neymar como amigo", o regresso do atacante do Paris Saint-Germain ao conjunto catalão "não está nos planos" do clube. Xavi Hernández admitiu que a prioridade para o mercado de transferências é a contratação de um médio defensivo, para substituir Sergio Busquets, e de um médio centro.

Alexis Mac Allister apresentado no Liverpool

O médio argentino de 24 anos foi anunciado esta quinta-feira como reforço do Liverpool para a próxima época. Os "reds" optaram por não revelar o valor que pagaram ao Brighton para recrutar o centrocampista que se sagrou campeão mundial pela seleção argentina.