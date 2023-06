Ataque ao mercado: Jesus na Arábia e Messi em Miami

JN Ontem às 21:04 Facebook

O treinador português Jorge Jesus está a um passo de regressar à Arábia Saudita, já Messi deu um novo rumo à carreira, vai jogar no Inter Miami.

Jorge Jesus

O português está próximo de ser anunciado como o próximo selecionador da Arábia Saudita. Com 68 anos, não irá prosseguir no Fenerbahçe e pode assumir, pela primeira vez, uma seleção. A negociação entre as partes arrancou recentemente e vai continuar nos próximos dias, sendo que o salário promete ser das "Arábias". A concretizar-se, será a segunda vez que o treinador português vai trabalhar no país do Médio Oriente, depois de ter orientado o Al Hilal, em 2018/19.

Benfica

Kokçu mantém-se como alvo das águias. Dennis te Kloese, diretor do Feyenoord, admite que o futebolista tem muito mercado mas coloca travão à ambição dos encarnados ao afirmar que é "improvável" assinar pelo clube português. "Pode sair mas apenas se o acordo for benéfico para todas as partes". O passe do atleta está avaliado em 40 milhões de euros mas pode sair por um montante inferior.

Messi

No futebol internacional, destaque para Lionel Messi e para Jude Bellingham. O astro argentino é reforço do Inter Miami, a troco de 60 milhões de euros por temporada, a que vão ser acrescentados os lucros da venda da sua camisola e também da League Pass da MLS. Pode também tornar-se acionista do clube norte-americano, no futuro. Com uma proposta da Arábia Saudita e outra para regressar ao Barcelona, o jogador, de 35 anos, que se sagrou campeão do Mundo em dezembro com as cores da Argentina, preferiu virar-se para o continente americano. "Não volto ao Barcelona, vou para o Inter Miami", salientou, nesta noite de quarta-feira, argumentando que o regresso à Catalunha não se proporcionou devido a dificuldades económicas do clube.

Bellingham

Por seu lado, o médio é reforço do Real Madrid. Os merengues pagam 103 milhões de euros ao Borussia Dortmund pelo melhor jogador da Bundesliga da última temporada. Com 19 anos, o inglês tinha também ofertas chorudas do Manchester City e do Liverpool mas optou pelo recordista (14) de Ligas dos Campeões. Assina por seis temporadas.

Raphael Guerreiro

Em fim de contrato com o Dortmund, emblema alemão em que jogou sete temporadas, o internacional português Raphael Guerreiro pode estar perto de assinar pelo Bayern de Munique. Aos 29 anos, há conversas adiantadas com os bávaros e pode haver fumo branco nos próximos dias

Diogo Nascimento

Novamente em Portugal, Diogo Nascimento, de 20 anos. deixou o Benfica, clube que representou durante nove temporadas, e assinou pelo Vizela, onde vai arrancar na equipa sub 23.

Sporting de Braga

No emblema minhoto, Niakaté assinou a título definitivo depois de, na última temporada, ter sido emprestado pelo Guingamp aos arsenalistas. O clube, presidido por António Salvador, exerceu a cláusula de opção de compra, avaliada em 1,8 milhões de euros. O defesa central francês tem agora uma cláusula de rescisão de 30 milhões de euros. Por seu lado, Victor Gómez, que se encontrava cedido pelo Espanhol, tornou-se também futebolista dos guerreiros a título definitivo. O seu passe custou dois milhões e passa a ter também uma cláusula de 30 milhões.