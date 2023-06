Ataque ao mercado: Kokçu a chegar a Lisboa

JN Ontem às 21:24 Facebook

Kokçu está a caminho de Lisboa, Tiago Tomás está perto da saída para o Wolfsburgo, enquanto o Everton "arruma a casa" depois de garantir a manutenção na Premier League.

Kokçu a chegar a Lisboa:

O médio turco está mais perto de se tornar reforço do Benfica. De acordo com o portal neerlandês 1908.nl, o Feyenoord já estabeleceu um princípio de acordo com as águias para a transferência de Orkun Kokçu, e terá autorizado o jogador a deslocar-se a Lisboa, para finalizar as negociações de contrato com o clube da Luz.

Tiago Tomás perto do Wolfsburgo:

O avançado do Sporting, que esteve emprestado na última época e meia ao Estugarda, estará perto de ser reforço do Wolfsburgo para a próxima temporada. Tiago Tomás deve prosseguir, assim, a carreira na Bundesliga, de acordo com a revista desportiva Kicker, que aponta, também, Filipe Relvas, do Portimonense, como alvo do clube alemão.

Everton dispensa Yerry Mina e Andros Townsend:

O clube de Liverpool confirmou as saídas, por fim de contrato, de Yerry Mina, Andros Townsend e Asmir Begovic. O central colombiano e o extremo inglês não receberam proposta de renovação da parte do clube, que propôs ao guarda-redes bósnio a renovação do vínculo, sem sucesso. Seamus Coleman, Tom Davies e Andy Lonergan assinaram por mais um ano, e continuam ao serviço do Everton.

Naby Keita no Werder Bremen:

O médio guineense (Conacri) do Liverpool deixou os "reds" em final de contrato, e volta, assim, para a Bundesliga alemã. Antes de ser contratado pelo Liverpool, o centrocampista alinhava pelo R.B. Leipzig.

West Ham interessado em Edson Álvarez:

Perante uma provável saída do médio defensivo Declan Rice nesta janela de transferências - é pretendido por clubes como o Arsenal e o Bayern de Munique - o West Ham já estuda o mercado para garantir um substituto para o internacional inglês, e Edson Álvarez, internacional mexicano do Ajax, é uma das opções consideradas. João Palhinha, do Fulham, é uma das alternativas para a potencial vaga no meio campo dos "hammers".

Roma tenta Evan Ndicka:

O clube de José Mourinho procura reforçar a defesa para a próxima temporada, e o central francês do Eintracht Frankfurt é um desejo do treinador português para o setor. Evan Ndicka está em final de contrato com o clube alemão, podendo, assim, assinar pelos romanos a custo zero.

Chiesa apontado ao Liverpool e ao Newcastle:

O extremo italiano estará, alegadamente, insatisfeito com o papel de menor destaque que teve durante esta temporada na Juventus, e encara positivamente uma mudança para a Premier League. Para além de Chiesa, o Newcastle segue atentamente a situação dos jogadores que pertencem a clubes que desceram para o segundo escalão inglês, e estuda a possibilidade de avançar com propostas por James Maddison, Harvey Barnes (Leicester City), Kyle Walker-Peters, Romeo Lavia, James Ward-Prowse (Southampton) e Tyler Adams (Leeds United).