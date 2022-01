Luis Díaz e Darwin com interessados de peso

JN Hoje às 20:40 Facebook

O avançado colombiano está nos planos do Tottenham e pode valer uma fortuna ao F. C. Porto, enquanto o Atlético Madrid reacendeu o interesse no uruguaio do Benfica.

F. C. Porto: O Tottenham está na corrida por Luis Díaz. A imprensa inglesa dá conta da admiração de Fabio Paratici, diretor desportivo dos "spurs", pelo internacional colombiano, enquanto em Itália se diz que o clube inglês vai apresentar uma proposta de 45 milhões de euros aos portistas, valor que está longe da cláusula de rescisão de 80 milhões.

Benfica: Darwin Nuñez volta a estar na órbita do Atlético de Madrid. De acordo com o jornal "Marca", os "colchoneros" reacenderam o interesse no avançado das águias, depoi de saírem da corrida pela contratação de Vlahovic, o internacional sérvio que estará a caminho da Juventus.