Sérgio Oliveira deixa o F. C. Porto e guarda-redes turco apontado à Luz

O médio vai prosseguir a carreira no Galatasaray, tendo assinado um contrato válido por quatro temporadas com o clube turco. Em Espanha, diz-se que Sergio Arribas interessa a Sporting e Braga.

F. C. Porto: Sérgio Oliveira deixou o Dragão em definitivo. O médio, de 30 anos, foi oficializado como reforço do Galatasaray, numa transferência que deve render cerca de três milhões de euros ao campeão português. O "Gala" comunicou que pagou três milhões de euros pela transferência e que o jogador assinou um contrato de quatro anos e que receberá um salário anual de 2,75 milhões de euros.

Benfica: O guarda-redes Ugurcan Çakir, de 26 anos, continua a ser associado a uma transferência para as águias. Desta vez, foi o jornal "Sabah" a noticiar o interesse do Benfica no titular da seleção da Turquia, referindo que, na Luz, a intenção é vender Vlachodimos e investir em Çakir, que defende as cores do Trabzonspor desde 2015.

Real Madrid: Sergio Arribas pode estar de malas feitas para Portugal. O jornal "Marca" adianta que o avançado, de 20 anos, está na mira de Sporting e Braga, depois de na época passada se ter destacado na equipa B do Real Madrid. De acordo com a notícia, os clubes portugueses têm a concorrência de Anderlecht, Club Brugge, Almería, Girona e Sporting de Gijón.

AC Milan: O jornal "Gazzetta dello Sport" adiantou que os "rossoneri" chegaram a acordo com o Lille para a transferência de Renato Sanches. Há muito que o médio português está referenciado pelo campeão italiano, mas o interesse do Paris Saint-Germain chegou a ameaçar a transferência, que, agora, parece bem encaminhada.

Barcelona: Frenkie De Jong terá descartado, de vez, a hipótese de se mudar para o Manchester United. O jornal "Sport" escreve que o médio holandês prefere ficar no Barça e disputar a Liga dos Campeões, algo que não será possível nos "red devils", que vão jogar a Liga Europa. Desta forma, De Jong não reencontrará o treinador Erik Ten Hag.

Juventus: Pogba já está em Turim para a segunda passagem pela Juventus. O médio francês volta ao Calcio, depois de ter terminado o contrato com o Manchester United.