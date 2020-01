Ataque ao mercado: Sporting interessado em extremo argentino

JN Hoje às 21:38 Facebook

Ezequiel Barco é alvo dos leões para o ataque, embora a concorrência seja de peso. João Cancelo pode rumar a Munique e a MLS está atenta ao Real Madrid.

Sporting: Ezequiel Barco, jogador do Atlanta United, é alvo dos leões, de acordo com a TNT Sports. A publicação adianta que o extremo argentino, de 20 anos, não deverá custar menos de 30 milhões de euros e que Inter de Milão, Roma, Manchester United e Arsenal também estão interessados.

Famalicão: Ibrahim Cissé é a mais recente contratação dos famalicenses para esta temporada. O central francês, de 20 anos, chega por empréstimo do Nice (França). "Estou muito entusiasmado por vir para um clube que aposta na juventude e que está muito bem classificado na Liga", disse Cissé.

Manchester City: Com o futuro em dúvida no clube inglês, João Cancelo continua a colecionar pretendentes. De acordo com o TZ Munchen, o Bayern Munique está na corrida pelo lateral português.

Real Madrid: Luka Modric pode ser o próximo nome sonante a juntar-se à MLS, o principal campeonato dos Estados Unidos. O The Athletic adianta que o DC United está interessado no médio croata e que as conversações tendo em vista a transferência já se iniciaram.

Real Madrid: David Beckham, proprietário do Inter Miami, o próximo clube a entrar na MLS, está interessado em contratar Gareth Bale e fazer o internacional galês a figura do clube. O El Desmarque adianta que Beckham recebeu luz verde da Direção para começar a negociar.