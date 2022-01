Ataque ao mercado: Vlahovic na Juve, Díaz perto do Liverpool e Arouca com duas surpresas

Com o fim do mercado de transferências a chegar ultimam-se os retoques nos plantéis: Vlahovic chega, finalmente, à Juventus, Luis Díaz parece, cada vez mais, perto de rumar ao Liverpool e o Arouca contratou Wellington Nem e pode ainda receber o ex-Sporting, Alan Ruiz.

Juventus: Uma das principais novelas do mercado de transferências chegou ao fim: Dusan Vlahovic assinou pela Juventus, até 2026, por um valor a rondar os 70 milhões de euros, mais objetivos. Durante vários dias o Arsenal parecia um possível destino do sérvio, mas o apelo de Itália falou mais alto e o atacante, de 22 anos, vai permanecer no país. Nesta nova aventura Vlahovic vai envergar a camisola número 7, cujo último dono foi Cristiano Ronaldo.