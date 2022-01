Ataque carimba três pontos, mas águias não escapam ao susto

JN Hoje às 20:56 Facebook

O Benfica saiu vitorioso da visita ao terreno do Arouca (0-2), para a 19.ª jornada da Liga, mas não escapou ao susto provocado pela boa segunda parte da equipa de Armando Evangelista. Darwin fez o primeiro golo da partida e Gonçalo Ramos marcou no final.

As águias entraram na partida com uma necessidade redobrada de conquistar os três pontos, após terem vacilado na partida com o Moreirense (1-1). Embora sem conseguir criar muitas oportunidades claras de golo, foram mesmo os encarnados a chegar à vantagem, depois de uma falta dentro de área de João Basso, sobre Darwin, convertida em golo pelo próprio uruguaio, que chega aos 15 golos na Liga.

Minutos depois foi a vez de Vlachodimos, numa má abordagem ao lance, derrubar Arsénio e Nuno Almeida não hesitou em marcar a grande penalidade. João Basso, como de costume, assumiu a marcação da bola parada, mas o grego adivinhou o lado e defendeu a bola.

No regresso dos balneários a equipa do Arouca voltou muito mais esclarecida e teve o mérito de obrigar o Benfica a baixar linhas. Com o passar dos minutos o volume ofensivo dos comandados de Armando Evangelista aumentou e os encarnados revelaram muitas dificuldades para sair do seu meio-campo.

A toada manteve-se até final, mas a ineficácia do Arouca, juntamente com a segurança apresentada por Vlachodimos, mantiveram a baliza inviolada até final. Gonçalo Ramos, que entrou na segunda parte, ainda foi a tempo de fazer o gosto ao pé, depois dos 90 minutos, selando o triunfo encarnado.

Assim o Benfica mantém o terceiro lugar, com 44 pontos, enquanto o Arouca permanece na penúltima posição da Liga, com 14.