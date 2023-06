Ataque final de José Sousa vale vitória inédita no Grande Prémio Douro Internacional

Jovem ciclista da Kelly-Simoldes-UDO venceu 4.ª etapa da prova, conseguindo o seu primeiro êxito como atleta profissional. Luís Mendonça (Glssdrive-Q8-Anicolor) foi terceiro na tirada e manteve a camisola amarela

Primeiro sorriso de vitória como profissional de ciclismo para José Sousa (Kelly-Simoldes-UDO) que hoje lançou um ataque demolidor nos últimos 10 quilómetros da jornada e acabou por vencer isolado na chegada, em Resende.

O jovem corredor de 23 anos resistiu à perseguição dos principais favoritos à geral e atravessou o risco de meta com 17 segundos de vantagem para o companheiro de equipa Luís Gomes e para Luís Mendonça (Glassdrive-Q8-Anicolor) que, respetivamente, completaram o pódio do dia.

Nas contas da geral, Mendonça reforçou a sua camisola amarela, ao bonificar 4 segundos na chegada, e tem agora 21 segundos de vantagem para Luís Gomes (Kelly-Simoldes-UDO), que ao bonificar 6 segundos na etapa, subiu também ao segundo lugar das contas principais.

Joaquim Silva (Efapel) caiu para o terceiro lugar da classificação geral e está a 29 segundos do líder da corrida.

Amanhã, domingo, acontece a última etapa desta 3.ª edição do Grande Prémio Douro Internacional. Os ciclistas vão percorrer um trajeto com 144,4 km, com partida e chegada em Lamego. O início da etapa acontece às 12 na Av Dr. Alfredo Sousa. A hora prevista da chegada, no mesmo local, será às 15.35 horas.