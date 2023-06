Título mantém Florgrade na rota do crescimento

Clube chega ao Campeonato de Portugal com a terceira subida em quatro anos de existência e não quer ficar por aqui.

Tal como a cortiça, material que quer continuar a promover ao longo da sua aventura no futebol, o Florgrade mostrou-se impermeável e resistente ao atrito durante uma época que redundou no título de campeão da Divisão de Elite e na subida ao Campeonato de Portugal, "um feito incrível" para Zé Carlos, jogador e mentor de um projeto que tem registado uma ascensão meteórica.

Desde que foi criado, em 2019, o clube já escalou três escalões distritais, "sempre a criar alicerces" para, "um dia, chegar ao patamar máximo do futebol nacional". "É um objetivo realista, mas sem prazo", contextualiza Zé Carlos, que pressentiu o título distrital "desde que o plantel foi formado". Ele conta com nomes sonantes como Hélder Castro ou Marco Soares, que há um ano jogava na Liga pelo Arouca. "Esta época encheu-me de prazer", confessa o internacional cabo-verdiano, também por ter alcançado a marca de 500 jogos oficiais disputados: "Foi especial ter acontecido no Florgrade porque encontrei aqui pessoas especiais. As nossas histórias vão ficar ligadas para sempre".