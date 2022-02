Até o Bayern Munique quer menos monotonia

Vasco Samouco Hoje às 11:37 Facebook

Clubes, liga e federação estudam mudanças para tornar a Bundesliga mais imprevisível

Todos os anos, a mesma conversa. Sim senhor, a Bundesliga é interessante, tem boas equipas e grandes jogos, o problema é a falta de imprevisibilidade, acima de tudo quando a discussão é a luta pelo título. Com mais ou menos dificuldades, o Bayern Munique será campeão. E é. Os bávaros venceram mais de metade das edições do campeonato alemão (30 das 58) e a tendência não só se acentuou nos últimos anos como, e principalmente, dá sinais preocupantes de que não vai abrandar. Ao ponto de o próprio Bayern, a caminho do décimo título consecutivo, admitir a necessidade de se mudar os quadros competitivos para, pelo menos, haver mais incerteza e menos monotonia.

A discussão não é nova, contudo ganhou mais força nos últimos dias e parece que veio para ficar. Entre federação, liga e (alguns) clubes existe o consenso de que é preciso encontrar maneiras de tornar a Bundesliga mais apetecível, até porque saber de antemão quem será campeão também tem consequências negativas na internacionalização do produto e na atração de mais interesse e mais dinheiro. À "Bild", Donata Hopfen, recém-empossada CEO da DFL (Liga Alemã de Futebol, visa as "vacas sagradas" e concorda com a necessidade de mudanças: "Claro que a liga seria mais atrativa se houvesse maior competitividade no top. Se os play-offs ajudarem a tornar o campeonato mais atraente, vamos conversar sobre os play-offs". Tudo isto ganha uma dimensão maior quando até o clube teoricamente mais prejudicado pela mudança e cujo domínio fica mais ameaçado se manifesta favorável. "Acho interessante pensarmos sobre novos modelos de competição, como play-offs. No Bayern estamos sempre abertos a novas ideias", disse Oliver Kahn, CEO do colosso de Munique, à "Kicker".