Até o líder alemão cai aos pés dos guerreiros

Braga segue na senda vitoriosa e soma sétimo triunfo consecutivo, desta vez, sobre o primeiro classificado da Bundesliga. Vitinha veste o papel de herói e lança a euforia nas bancadas.

Um guerreiro não desiste e luta até ao fim, venha quem vier. É esta ideia que personifica o Braga de Artur Jorge, que voltou a vencer (1-0) na Liga Europa, desta vez frente ao Union Berlin, líder do campeonato alemão, e atingiu a marca das 50 vitórias na competição. Nos últimos 15 minutos, Vitinha, com instinto de matador, deu a vitória aos arsenalistas, que lideram o Grupo D com seis pontos, os mesmos do St. Gilloise.

Artur Jorge promoveu algumas mexidas no onze base, com as entradas de Racic, Álvaro Djaló e Paulo Oliveira. O primeiro a ameaçar a baliza dos arsenalistas foi mesmo Diogo Leite, defesa central que na época passada vestiu a camisola dos minhotos, emprestado pelo F. C. Porto. O jogo foi bem disputado, com o Braga a gerir os ritmos e a conseguir chegar à área contrária, mas sem perigo.