Atenas acolhe final a oito da Liga dos Campeões

A capital grega, Atenas, vai ser a sede da "final a oito" da Liga dos Campeões de 2019/20, de 30 de setembro a 4 de outubro, ainda sem definição quanto à presença do público, anunciou a Federação Internacional de Basquetebol (FIBA).

Esta é uma das várias decisões tomadas esta quarta-feira pela FIBA Europa, que escolheu o pavilhão olímpico OAKA para concluir a terceira competição continental de clubes, interrompida pela pandemia da covid-19.

O recinto, que já recebeu a final four de 2018, tem capacidade para 18 mil espetadores, contudo a presença de público vai ser decidida mais tarde, "de acordo com as orientações das autoridades gregas", conforme refere o organismo.

Os gregos do AEK de Atenas, os checos do Nymburk, o os turcos do Turk Telecom, os israelitas do Hapoel Jerusalém e os espanhóis do Burgos e do Saragoça são as seis equipas já qualificadas.

A 16 de setembro, ficam definidos os outros participantes, nos embates entre Iberostar Tenerife, de Espanha, e Filou Ostende, da Bélgica, e entre os franceses do JDA Dijon e os russos do Nizhny Novgorod.

"Apesar da difícil situação provocada pela covid-19, estamos entusiasmados por ter a oportunidade de realizar esta final a oito, com a participação de equipas que conquistaram o seu direito após uma época muito difícil e num ambiente de comprovada experiência na organização de partidas de basquetebol de primeiro nível", congratulou-se Patrick Cominos, responsável da Liga dos Campeões.

A Taça Europa, a quarta competição continental masculina, principiará somente a 6 de janeiro.

A Euroliga feminina mantém o início da época regular para meados de outubro, enquanto a Taça Europa foi atrasada para fevereiro.

A FIBA Europa vai reunir com clubes e federações para procurar soluções para as restrições impostas pelos vários governos e que afetam as viagens das equipas.

Os protocolos de segurança também serão analisados e divulgados enquanto a situação pandémica "será avaliada diariamente", pelo que o organismo admite "efetuar ajustes" ao calendário anunciado.

Para as diversas competições, a FIFA Europa está a avaliar a possibilidade de organizar eliminatórias a um só jogo e em sistema de equipas em 'bolha' concentrada, esperando-se propostas concretas na reunião de outubro.

O adiamento, por um ano, da organização dos campeonatos internacionais nos escalões de formação também foi confirmada pela maioria dos promotores, incluindo Matosinhos que vai receber o Europeu feminino de sub-16, de 6 a 14 de agosto de 2021.